Gervinho işi tamam – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    işi tamam

    Gervinho işi tamam
    'ın önce menajerini sonra kendisini 'a getirdiği iddia edilen transferiyle ilgili basınında haberler çıkmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların, Fildişi Sahilli oyuncuyla anlaşmaya varıldığı yazıldı.
    1. 4.8.2018
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