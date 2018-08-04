Garry babaya pasta kesildi – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Garry babaya pasta kesildi

    Garry babaya pasta kesildi
    G.SARAY'ın dünkü çalışmasında bu hafta babalık sevinci yaşayan Garry Rodrigues ve Younes Belhanda için pasta kesildi. , iki yıldızını ilk kutlayan isim olurken ardından kaptan Selçuk İnan, iki babaya elleriyle pasta yedirdi. Takım arkadaşları da Rodrigues ve 'yı kutladı.
    1. 4.8.2018
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