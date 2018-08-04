Galatasaray, TFF Süper Kupa maçına hazır – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    , maçına hazır

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, <a href="/index/tff?id=bf64b003-1929-4a78-b337-00acaee58dc7" class="" rel="tag">TFF</a> <a href="/index/super-kupa?id=67301662-4624-4e33-ad7e-06c0e79b4e37" class="" rel="tag">Süper Kupa</a> maçına hazır

    , 'da Akhisarspor ile yarın Konya'da yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve sürat çalışmaları yaptığı bildirildi. Gruplar halinde dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı belirtildi.

    Antrenmanı, Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenör Servet Çetin'in ziyaret ettiği, teknik direktör ve yardımcı antrenörler ile sohbet ettikleri aktarıldı.

    ile Akhisarspor arasında Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın oynanacak maçı, saat 20.45'te başlayacak.

    1. 4.8.2018 22:29
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