Galatasaray, TFF Süper Kupa maçına hazır
Galatasaray, TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ile yarın Konya'da yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve sürat çalışmaları yaptığı bildirildi. Gruplar halinde dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı belirtildi.
Antrenmanı, Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenör Servet Çetin'in ziyaret ettiği, teknik direktör Fatih Terim ve yardımcı antrenörler ile sohbet ettikleri aktarıldı.
Galatasaray ile Akhisarspor arasında Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın oynanacak TFF Süper Kupa maçı, saat 20.45'te başlayacak.
- 4.8.2018 22:29
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