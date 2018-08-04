Galatasaray, Süper Kupa maçına hazır – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    , maçına hazır

    , 2018 TFF mücadelesinde Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

    yönetiminde Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Koordinasyon ve sürat çalışmasıyla devam eden antrenmanın ana bölümünde ise gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Çalışma, yenileme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    Öte yandan Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve yardımcısı de sarı-kırmızılı takımın antrenmanını ziyaret ederek ve yardımcılarıyla bir süre sohbet etti.

    1. 4.8.2018 22:29
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