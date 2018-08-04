Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Koordinasyon ve sürat çalışmasıyla devam eden antrenmanın ana bölümünde ise gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Çalışma, yenileme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



Öte yandan Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve yardımcısı Servet Çetin de sarı-kırmızılı takımın antrenmanını ziyaret ederek teknik direktör Fatih Terim ve yardımcılarıyla bir süre sohbet etti.

