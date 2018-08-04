Galatasaray'da hedef lige kupalı başlamak
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    sezona kupayla başlamak istiyor

    Galatasaray sezona kupayla başlamak istiyor

    Spor Toto 'de geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan , yeni sezona da kupayla başlamayı hedefliyor.

    Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon Ziraat 'nı kazanan Akhisarspor ile yarın maçında karşı karşıya gelecek.

    Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayımlanacak maçı hakem yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

    , aynı zamanda bu sezonki ilk resmi maçına çıkacak.

    ?Sezona kupayla başlamak istiyor

    Yeni sezonda , Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda mücadele verecek Galatasaray, Süper Kupa'yı alarak 2018-2019'a moralli girmeye çalışacak.

    Sarı-kırmızılı takım, Süper Kupa'nın ardından 10 Ağustos Cuma günü Süper Lig'de MKE Ankaragücü'ne karşı sezonun ilk maçına çıkacak.

    Onyekuru ve Muğdat'ın ilk resmi maçı olacak

    Yeni transferler Henry Onyekuru ve , teknik direktör 'in görev vermesi durumunda ilk kez resmi maçta Galatasaray forması giyecek.

    Onyekuru, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği 4 hazırlık maçında 2 gol atarken, Muğdat Çelik de çıktığı 6 hazırlık müsabakasında bir kez ağları havalandırdı.

    Öte yandan, 2018 FIFA 'nda uygulamaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, TFF Süper Kupa maçında da kullanılacak.

    1. 4.8.2018 09:21
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