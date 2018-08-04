Bafe Gomis sıkı çalışıyor – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Bafe sıkı çalışıyor

    Bafe Gomis sıkı çalışıyor
    G.SARAY'ın yaptığı 6 hazırlık maçının 5'inde forma giyip, gol atamayan , bireysel çalışmasını sürdürüyor. Fransız yıldızın, zam istediği için isteksiz olduğu konuşulsa da önceki gün, "Bu ülkede yaşamaktan dolayı çok mutluyum" paylaşımı yapmıştı. 32'lik golcü, dün de çalışırken çektirdiği fotoğrafın altına, "Yakında hazırım" yazdı.
    1. 4.8.2018
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