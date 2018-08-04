Galatasaray'da yedinci senesine giren Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Süper Kupa finalini kaçırmak istemiyor. 32 yaşındaki kaleci, milli takımıyla Dünya Kupası'nda boy göstermiş, çeyrek finalde Fransa'ya 2-0 yenildikten sonra turnuvaya veda etmişti. Başarılı eldiven, kupadan sonra tatile çıkınca sarı-kırmızılıların sezon öncesi hazırlık kampını kaçırmıştı. Tecrübeli file bekçisinin yokluğunda yapılan özel maçlarda kaleye 23 yaşındaki kaleci İsmail Çipe geçmişti.



HERKES ONA ÇOK GÜVENİYOR

Yıllardır milli formayla turnuvalara katılan Muslera, hiçbir zaman çalışma disiplinini bozmadığı için sakatlık ve ceza haricinde G.Saray kalesini boş bırakmadı. Bu nedenle teknik direktör Fatih Terim'in takımda en çok güvendiği isimlerin başında gelen Muslera'nın hocasıyla yaptığı görüşmede oynamak istediğini söylediği bildirildi. Başarılı kaleci, "Akhisar maçında kalede olmalıyım. 12. kupama hazırım" dediği öğrenildi.



En başarılı yabancı

G.SARAY formasıyla 3 Türkiye Kupası, 4'er kez de Süper Lig ile Süper Kupa kaldıran Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımın en başarılı yabancı futbolcusu unvanına sahip. 32 yaşındaki kalecinin 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.