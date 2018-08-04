12. kupama hazırım – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    12. kupama hazırım

    12. kupama hazırım

    ’ndan sonra tatile çıkan ve hazırlık kampını kaçıran Uruguaylı eldiven, ’e, “Akhisar maçında kalede olmalıyım. 12. kupama hazırım” diye konuştu

    'da yedinci senesine giren Uruguaylı file bekçisi , finalini kaçırmak istemiyor. 32 yaşındaki kaleci, milli takımıyla 'nda boy göstermiş, çeyrek finalde 'ya 2-0 yenildikten sonra turnuvaya veda etmişti. Başarılı eldiven, kupadan sonra tatile çıkınca sarı-kırmızılıların sezon öncesi hazırlık kampını kaçırmıştı. Tecrübeli file bekçisinin yokluğunda yapılan özel maçlarda kaleye 23 yaşındaki kaleci İsmail Çipe geçmişti.

    HERKES ONA ÇOK GÜVENİYOR
    Yıllardır milli formayla turnuvalara katılan Muslera, hiçbir zaman çalışma disiplinini bozmadığı için sakatlık ve ceza haricinde G.Saray kalesini boş bırakmadı. Bu nedenle teknik direktör 'in takımda en çok güvendiği isimlerin başında gelen Muslera'nın hocasıyla yaptığı görüşmede oynamak istediğini söylediği bildirildi. Başarılı kaleci, "Akhisar maçında kalede olmalıyım. 12. kupama hazırım" dediği öğrenildi.

    En başarılı yabancı
    G.SARAY formasıyla 3 , 4'er kez de ile Süper Kupa kaldıran Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımın en başarılı yabancı futbolcusu unvanına sahip. 32 yaşındaki kalecinin 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

    1. 4.8.2018
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