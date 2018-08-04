12. kupama hazırım
Dünya Kupası’ndan sonra tatile çıkan ve hazırlık kampını kaçıran Uruguaylı eldiven, Fatih Terim’e, “Akhisar maçında kalede olmalıyım. 12. kupama hazırım” diye konuştu
Galatasaray'da yedinci senesine giren Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Süper Kupa finalini kaçırmak istemiyor. 32 yaşındaki kaleci, milli takımıyla Dünya Kupası'nda boy göstermiş, çeyrek finalde Fransa'ya 2-0 yenildikten sonra turnuvaya veda etmişti. Başarılı eldiven, kupadan sonra tatile çıkınca sarı-kırmızılıların sezon öncesi hazırlık kampını kaçırmıştı. Tecrübeli file bekçisinin yokluğunda yapılan özel maçlarda kaleye 23 yaşındaki kaleci İsmail Çipe geçmişti.
HERKES ONA ÇOK GÜVENİYOR
Yıllardır milli formayla turnuvalara katılan Muslera, hiçbir zaman çalışma disiplinini bozmadığı için sakatlık ve ceza haricinde G.Saray kalesini boş bırakmadı. Bu nedenle teknik direktör Fatih Terim'in takımda en çok güvendiği isimlerin başında gelen Muslera'nın hocasıyla yaptığı görüşmede oynamak istediğini söylediği bildirildi. Başarılı kaleci, "Akhisar maçında kalede olmalıyım. 12. kupama hazırım" dediği öğrenildi.
En başarılı yabancı
G.SARAY formasıyla 3 Türkiye Kupası, 4'er kez de Süper Lig ile Süper Kupa kaldıran Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımın en başarılı yabancı futbolcusu unvanına sahip. 32 yaşındaki kalecinin 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
- 4.8.2018
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Serdar Aziz Stoke City’e
Toplam 2
Yorum
ne ? kaç ? kim ? 5 milyon euroya kim nerden kimi alacakmış. biz serdar azize kızsak bile premier ligde o paraya 4. lig topçusu alamazsın.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 9
Yorum
okelll berbat oyuncu nasıl bu kadar para alıyor anlamış değilim.
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Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 3
Yorum
kubilay 2.5 milyon luk adamlardan daha cok verimli olacaklar.. yonetimi kutluyorum. umutluyuz inancliyiz dogru seyler de oluyor.
12. kupama hazırım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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