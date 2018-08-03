Panik yok!
Hazırlık maçlarındaki performansı vasat bulunan Galatasaray’da Fatih Terim, “Süper Kupa’yı da ligi de kazanacağız” diyerek iddialı konuştu
AS OYUNCULAR KATILACAK
TECRÜBELİ çalıştırıcı, hem Dünya Kupası'na katılan hem de sakatlığı bulunan oyuncular yüzünden kadronun eksik olduğunu belirtiyor. Terim, takımın Akhisar'la başlayarak istenen performansı göstereceğine inanıyor. Usta hocanın, "Valencia'nın gücü ortada. Hollanda şampiyonu PSV ve Yunanistan şampiyonu AEK'ya kaybetmek vahim bir durum değil" dediği ifade edildi. Galatasaray'da Muslera ve Nagatomo milli takım dolayısıyla, Serdar ve Mariano sakatlıkları nedeniyle çok az şans bulabildi.
- 3.8.2018
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Ada’dan Mangala iddiası
Toplam 2
Yorum
karado bırakın golcu molcu iyi bir stoper alınsın.takım gol atıyor alper bile iki gol attıvalbuna kaptırdı nostader adamını kaçırdı golü yedik
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Hekimoğlu destek verdi
Toplam 1
Yorum
köroğlu Hekimoğlu dediğin de böyle olur.helal.c*
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Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
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