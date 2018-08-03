Panik yok! – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Panik yok!

    Panik yok!

    Hazırlık maçlarındaki performansı vasat bulunan ’da , “’yı da ligi de kazanacağız” diyerek iddialı konuştu

    'nın yaptırımı dolayısıyla transferde eli kolu bağlanan G.Saray'da yeni sezon öncesi yapılan hazırlık maçlarında olumlu sinyaller alınamadı. Sarıkırmızılıların 6 hazırlık maçından üçünü kaybetmesi taraftarların canını sıkarken, futbol otoriteleri takımın yetersiz olduğu yorumlarını yapmaya başladı. Ancak teknik direktör , bu eleştirilere aldırış etmiyor ve takımına oldukça güveniyor. Tecrübeli çalıştırıcı, pazar günü Akhisar ile oynanacak finali öncesi kendinden emin.

    AS OYUNCULAR KATILACAK
    TECRÜBELİ çalıştırıcı, hem 'na katılan hem de sakatlığı bulunan oyuncular yüzünden kadronun eksik olduğunu belirtiyor. Terim, takımın Akhisar'la başlayarak istenen performansı göstereceğine inanıyor. Usta hocanın, "'nın gücü ortada. şampiyonu PSV ve şampiyonu AEK'ya kaybetmek vahim bir durum değil" dediği ifade edildi. 'da Muslera ve Nagatomo milli takım dolayısıyla, Serdar ve Mariano sakatlıkları nedeniyle çok az şans bulabildi.
    1. 3.8.2018
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