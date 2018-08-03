İşte Garry Rodrigues'in yeni sezondaki forma numarası! – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    İşte 'in yeni sezondaki forma numarası!

    İşte Garry Rodrigues'in yeni sezondaki forma numarası!

    'ın yıldız futbolcusu , yeni sezonda giyeceği forma numarasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

    Yeni sezonda 'den boşalan 7 numaralı formayı giyecek. Daha önce 24 numaralı forma ile oynayan Rodrigues, yeni sezonda Yasin'in formasını giyerek 'GR7' olarak anılmak istediğini ifade etmişti. Fatih Terim de bu isteği kabul etti. ?

    Rodrigues'in 7 numaralı formayı alması taraftarlardan büyük beğeni topladı.

    İşte o fotoğraf:

    1. 2.8.2018 19:57
    2. Güncelleme: 3.8.2018 02:06
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