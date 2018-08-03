Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Garry Rodrigues ikinci çocuğuna kavuştu – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    'ın yıldız futbolcusu ikinci çocuğuna kavuştu

    Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Garry Rodrigues ikinci çocuğuna kavuştu

    'ın yıldız futbolcusu , ikinci kez baba oldu.

    Sarı-kırmızılı futbolcunun eşi Denise Tavares, bugün Memorial Bahçelievler Hastanesi'nde başarılı bir doğum gerçekleştirirken, Yeşil Burun Adaları asıllı futbolcuya ikinci kez baba olma sevincini yaşattı. Rodrigues çifti bugün doğan erkek çocuklarına Ilaay ismini verme kararı aldı.

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    'in kulübü da yıldız oyuncusunun sevincine ortak oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "Garry Rodrigues ikinci kez baba oldu. Tebrikler Garry! Hoş geldin Ilaay Rodrigues" denildi.

    1. 3.8.2018 20:11
    2. Güncelleme: 3.8.2018 20:11
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