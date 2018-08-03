Sarı-kırmızılı futbolcunun eşi Denise Tavares, bugün Memorial Bahçelievler Hastanesi'nde başarılı bir doğum gerçekleştirirken, Yeşil Burun Adaları asıllı futbolcuya ikinci kez baba olma sevincini yaşattı. Rodrigues çifti bugün doğan erkek çocuklarına Ilaay ismini verme kararı aldı.



GALATASARAY'DAN TEBRİK

Garry Rodrigues'in kulübü Galatasaray da yıldız oyuncusunun sevincine ortak oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "Garry Rodrigues ikinci kez baba oldu. Tebrikler Garry! Hoş geldin Ilaay Rodrigues" denildi.



