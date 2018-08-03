Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Garry Rodrigues ikinci çocuğuna kavuştu
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, ikinci kez baba oldu.
Sarı-kırmızılı futbolcunun eşi Denise Tavares, bugün Memorial Bahçelievler Hastanesi'nde başarılı bir doğum gerçekleştirirken, Yeşil Burun Adaları asıllı futbolcuya ikinci kez baba olma sevincini yaşattı. Rodrigues çifti bugün doğan erkek çocuklarına Ilaay ismini verme kararı aldı.
GALATASARAY'DAN TEBRİK
Garry Rodrigues'in kulübü Galatasaray da yıldız oyuncusunun sevincine ortak oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "Garry Rodrigues ikinci kez baba oldu. Tebrikler Garry! Hoş geldin Ilaay Rodrigues" denildi.
- 3.8.2018 20:11
- Güncelleme: 3.8.2018 20:11
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Serdar Aziz Stoke City’e
Toplam 2
Yorum
ne ? kaç ? kim ? 5 milyon euroya kim nerden kimi alacakmış. biz serdar azize kızsak bile premier ligde o paraya 4. lig topçusu alamazsın.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 9
Yorum
okelll berbat oyuncu nasıl bu kadar para alıyor anlamış değilim.
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Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 3
Yorum
kubilay 2.5 milyon luk adamlardan daha cok verimli olacaklar.. yonetimi kutluyorum. umutluyuz inancliyiz dogru seyler de oluyor.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Garry Rodrigues ikinci çocuğuna kavuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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