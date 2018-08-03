Galatasaray Belhanda'yı 10 milyon Euro'dan satışa koydu!
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    'nın değerini belirledi!

    Galatasaray Belhanda'nın değerini belirledi!

    'ın talip olduğu Younes için 10 milyon Euro'luk değer biçti. Sarı kırmızılı yönetim geçen sene ödediği bonservis rakamının altında bir değere satmayı planlamıyor. Faslı yıldızın önceliği ise Galatasaray'da kalmak.

    'ın 'den 8 milyon Euro bonservis karşılığında satın aldığı Younes için şampiyonluk sonrasında 500 bin Euro da bonus ödemişti. Sarı-kırmızılı yönetim 8.5 milyon Euro yatırım yapılan Faslı oyuncuya 10 milyon Euro değer biçti. İngiliz ekibi 'ın gündeminde olan Belhanda için Galatasaray, 10 milyon Euro'nun altında gelecek tekliflere kapısını kapattı. Faslı yıldızın önceliği ise Galatasaray'da kalmak. Sarıkırmızılı takımda kazandığı 3 milyon 350 bin Euro garanti ücretten memnun olan Belhanda, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum" diyerek ve alternatiflerini gündeminden çıkarmıştı. (Sabah)

    Younes Belhanda

    Younes Belhanda'nın sarı kırmızılı taraftarla yaşadığı gol sevinci...
    1. 3.8.2018 07:46
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