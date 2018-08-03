Galatasaray Belhanda'nın değerini belirledi!
Crystal Palace'ın talip olduğu Younes Belhanda için Galatasaray 10 milyon Euro'luk değer biçti. Sarı kırmızılı yönetim geçen sene ödediği bonservis rakamının altında bir değere satmayı planlamıyor. Faslı yıldızın önceliği ise Galatasaray'da kalmak.
Younes Belhanda'nın sarı kırmızılı taraftarla yaşadığı gol sevinci...
- 3.8.2018 07:46
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HCK / BJK MANDZUKİÇ ; BİZE UYACAK GOLCÜ DEĞİL.... LARİN'LE AYNI STİL...
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Barcelona Yunus Akgün için geliyor!
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Kibar Feyzo Kafanizi kullanin. Sanki burada gelisecek. 5 m bonservis, birdahaki satisindan P kar veTürkiyeye dönerse sadece Galatasaraya gelme sarti..
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Sofiane Feghouli can sıktı
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HAGİ10 takımın 2 tane el freni var belhanda ve fegholi gönderin gitsin. emre akbaba ve trezeget yarı fiyatına oynar bunların hemde daha çok katkı v
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