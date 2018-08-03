2017-2018 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın bayrağı Büyükçekmece Şampiyonlar Anıtı'na çekildi. Etkinlik Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile çok sayıda sarı-kırmızılı takımın taraftarlarıyla gerçekleşti.



Hasan Akgün: "Bu anıt UEFA şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın anısına yapılmıştır"



Törende konuşan Hasan Akgün, Büyükçekmece'nin spor, sanat ve kültürde çok aktif olduğunu belirterek, " Dünya festivali Büyükçekmece'de yapılıyor. 19. Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, 6. kez üst üste Dünya Festivaller Birliği tarafından dünyanın en iyi festival ödülü ile ödüllendirildi. Geçen sene Seul'e davet etmişlerdi. Bu sene ödülümüzü burada aldık. Galatasaray, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bugüne kadar Avrupa'da elde edilmeyen başarıyı elde etti. Bu millete UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı hediye etti. Büyükçekmece olarak o günü unutmamız lazım dedik ve merkezi yere şampiyonlar anıtı diktik. Burada bu anıt UEFA şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın anısına yapılmıştır. O gün ter akıtan herkese şükranlarımızı sunuyorum. Bu anıt Süper Lig'de şampiyon olan takımın bayrağı gelecek sezon şampiyon olan kimse o güne kadar burada asılır. Burada Galatasarayımızın bayrağını astığımızı gibi Fenerbahçemiz, Beşiktaşımızın da bayrağını astık. Spor centilmelik, kardeşlik ve dostluktur. Avrupa'da mücadele eden bütün takımlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.



Mustafa Cengiz: "Galatasaray her zaman ilklerin ve birinciliklerin takımı olmuştur"



Galatasaray'ın bayrağının burada dalgalandırıldığı için teşekkür eden Mustafa Cengiz, "Bu ağustos günü altında bu törene Galatasaray için katlandığınız için yüreğinizi kutluyorum. Siz olmasanız biz yokuz. Sizin burada varlığınız ne bir çıkar, ne bir maddiyat karşılığında değil. İçinizde bulundurduğunuz gönül ateşi için buradasınız. Süper Lig kurulduğundan beri devam dalgalansaydı 21 şampiyonluk ile en çok bayrağı asılan Galatasaray olurdu. Bütün rakiplerimize duyduğumuz derin saygı içinde Galatasaray her zaman ilklerin ve birinciliklerin takımı olmuştur. Bu sizlerin desteği ile bu ebediyete kadar sürecektir. Yaşasın Galatasaray" şeklinde konuştu.



Başkan Cengiz'den taraftara cevap



Organizasyon için Şampiyonlar Anıtı'nın olduğu yere gelen çok sayıda Galatasaray taraftarları yönetime yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar transfer konusunda da Başkan Mustafa Cengiz'e tezahüratlarda bulundu. Milan'da forma giyen Portekizli futbolcu Andre Silva ile Alanyaspor'da oynayan Emre Akbaba'nin transfer edilmesi için sloganlar attı. Bunun üzerine Başkan Cengiz de gülümseyerek, elini göğüsüne götürdü ve başıyla onayladı.

Etkinlikte hediye ile plaketler verilirken, Galatasaray Bayrağının göndere çekilmesiyle organizasyon sona erdi.