Emre Akbaba açıklaması! Transferi...
Medipol Başakşehir, Emre Akbaba'nın transferinden vazgeçildiğini açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açılamada şöyle denildi:
Kulübümüz, bazı medya organlarında yer alan "Emre Akbaba Medipol Başakşehir ile anlaştı" haberleri üzerine açıklama yapma gereği hissetmiştir.
Milli futbolcunun transferi konusunda hem kendisinin menajeri hem de kulübüyle Ocak ayında anlaşmaya varılmıştı. Oyuncu temsilcisi ile prensip anlaşmasına varılmasına karşın ilerleyen süreçte başka kulüplerden gelen yüksek teklifler nedeniyle bizim de teklifi 3 kat arttırmamız istenmiş, bu talep kulübümüz tarafından kabul edilmemiştir. Emre Akbaba ile anlaşma sağlanamadığını belirtir, bu sebepten dolayı Medipol Başakşehir Futbol Kulübü olarak Emre Akbaba transferinin gündemimizden kalktığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Medipol Başakşehir Futbol Kulübü olarak transfer görüşmelerini öncelikle kulüplerle yaptığımızı, onlarla anlaşma noktasına geldikten sonra futbolcu temsilcileriyle anlaşma zemini aradığımızı belirtmek isteriz.
Görüşmelere başladığımız günden bu yana kulübümüze karşı olan nezaketi nedeniyle Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz.
- 3.8.2018 11:47
- Güncelleme: 3.8.2018 12:23
-
Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 4
Yorum
murat gitmeli hemen
-
Galatasaray Belhanda'nın değerini belirledi!
Toplam 3
Yorum
murat gitmeli hemen emre akbaba gelmeli.
-
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 2
Yorum
ferhat benfıca hazırlık mackarında ılk yarılar cok kotü.ikincı yarı cosuyorlar.ılk yarı mutlak gol bulmalıyız.2 den 1 olur mac.fark yememelıyız...
Emre Akbaba açıklaması! Transferi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.