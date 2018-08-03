Emre Akbaba açıklaması! Transferi... – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Emre Akbaba açıklaması! Transferi...

    Emre Akbaba açıklaması! Transferi...

    , Emre Akbaba'nın transferinden vazgeçildiğini açıkladı.

    Kulübü, transferinde son aşamaya gelinen Emre Akbaba ile görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını açıkladı.

    Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açılamada şöyle denildi:

    Kulübümüz, bazı medya organlarında yer alan "Emre Akbaba ile anlaştı" haberleri üzerine açıklama yapma gereği hissetmiştir.

    Milli futbolcunun transferi konusunda hem kendisinin menajeri hem de kulübüyle Ocak ayında anlaşmaya varılmıştı. Oyuncu temsilcisi ile prensip anlaşmasına varılmasına karşın ilerleyen süreçte başka kulüplerden gelen yüksek teklifler nedeniyle bizim de teklifi 3 kat arttırmamız istenmiş, bu talep kulübümüz tarafından kabul edilmemiştir. Emre Akbaba ile anlaşma sağlanamadığını belirtir, bu sebepten dolayı Medipol Başakşehir Futbol Kulübü olarak Emre Akbaba transferinin gündemimizden kalktığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.

    Medipol Başakşehir Futbol Kulübü olarak transfer görüşmelerini öncelikle kulüplerle yaptığımızı, onlarla anlaşma noktasına geldikten sonra futbolcu temsilcileriyle anlaşma zemini aradığımızı belirtmek isteriz.

    Görüşmelere başladığımız günden bu yana kulübümüze karşı olan nezaketi nedeniyle Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz.

    1. 3.8.2018 11:47
    2. Güncelleme: 3.8.2018 12:23
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