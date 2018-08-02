Terim’ın yeni prensi Yunus Akgün – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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HEPSİ
    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    ’ın yeni prensi

    Terim’ın yeni prensi Yunus Akgün

    'da hazırlıklarında alt yapıdan , , , , , , , , ve yer aldı.

    'da hazırlıklarında alt yapıdan , , , , , , , , ve yer aldı. Bu maçlarda en dikkat çekici performansı ise Yunus Akgün sergiledi. Yunus maçlarda aldığı sürelerde hücumdaki etkinliği ve klas hareketleri ile öne çıkarken 'in yeni prensi olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    1. 2.8.2018
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