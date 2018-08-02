Terim’ın yeni prensi Yunus Akgün
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıklarında alt yapıdan Abdussamed Karnuçu, Ahmet Sivri, Ali Yavuz Kol, Boran Güngör, Berk Balaban, Celil Yüksel, Doğan Can Davas, İsmail Çipe, Ozan Kabak ve Yunus Akgün yer aldı.
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıklarında alt yapıdan Abdussamed Karnuçu, Ahmet Sivri, Ali Yavuz Kol, Boran Güngör, Berk Balaban, Celil Yüksel, Doğan Can Davas, İsmail Çipe, Ozan Kabak ve Yunus Akgün yer aldı. Bu maçlarda en dikkat çekici performansı ise Yunus Akgün sergiledi. Yunus maçlarda aldığı sürelerde hücumdaki etkinliği ve klas hareketleri ile öne çıkarken Terim'in yeni prensi olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
- 2.8.2018
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Toplam 2
Yorum
mido alsın ozanı yanında bonus olarak ismaili verin
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CELAL KARAGUMRUK GOMUMU BULDU NE IS
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Harun Tekin, Tolga Zengin ve Ali Koç hakkında açıklamalarda bulundu
Toplam 1
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CELAL SEN O TOLGA DAN LIGE BASLADI KIM IYI KIM KOU HEP BERABER IZLEYELIM SENLIKKKKK VAR
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