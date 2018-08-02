Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı tarihinde ilk kez müzesine götüren Akhisarspor, 5 Ağustos Pazar günü TFF Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın ev sahipliği yapacağı büyük final için geri sayım başladı. 20.45'te ATV'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek maçın öncesinde ve sonrasında yaşananlar, A Spor'da olacak.