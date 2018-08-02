Süper Kupa Finali’ne 3 gün kaldı! – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    Finali’ne 3 gün kaldı!

    Süper Kupa Finali’ne 3 gün kaldı!

    5 Ağustos’taki heyecan ATV’den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

    şampiyonu ile 'nı tarihinde ilk kez müzesine götüren Akhisarspor, 5 Ağustos Pazar günü finalinde karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın ev sahipliği yapacağı büyük final için geri sayım başladı. 20.45'te ATV'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek maçın öncesinde ve sonrasında yaşananlar, A Spor'da olacak.

    1. 2.8.2018
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