Süper Kupa Finali’ne 3 gün kaldı!
5 Ağustos’taki heyecan ATV’den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı tarihinde ilk kez müzesine götüren Akhisarspor, 5 Ağustos Pazar günü TFF Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın ev sahipliği yapacağı büyük final için geri sayım başladı. 20.45'te ATV'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek maçın öncesinde ve sonrasında yaşananlar, A Spor'da olacak.
- 2.8.2018
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Fenerbahçe'den Akbaba operasyonu
Toplam 2
Yorum
mido alsın ozanı yanında bonus olarak ismaili verin
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Erkan Zengin, Fatih Karagümrük'te
Toplam 1
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CELAL KARAGUMRUK GOMUMU BULDU NE IS
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Harun Tekin, Tolga Zengin ve Ali Koç hakkında açıklamalarda bulundu
Toplam 1
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CELAL SEN O TOLGA DAN LIGE BASLADI KIM IYI KIM KOU HEP BERABER IZLEYELIM SENLIKKKKK VAR
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