Portekiz kulüplerinden Maıcon hamlesi – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    kulüplerinden Maıcon hamlesi

    Portekiz kulüplerinden Maıcon hamlesi

    ve Braga Aslan’ın kapısını çalacak

    G.Saray'da yeni sezon öncesi en çok tartışılan isimlerden birisi olan savunma oyuncusu Maicon'a Portekiz'den iki teklif geldiği iddia edildi. Brezilyalı futbolcu için Sportif Lizbon ve Braga'nın sözlü olarak teklif yaptığı önümüzdeki günlerde yazılı olarak resmi tekliflerini kulübe iletmeleri bekleniyor. Galatasaray Yönetimi'nin Terim'in takımda düşünmediği Maicon'u gözden çıkardığı öğrenildi. (Takvim)

    1. 2.8.2018
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