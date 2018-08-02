Sporting Lizbon ve Braga Aslan’ın kapısını çalacak

G.Saray'da yeni sezon öncesi en çok tartışılan isimlerden birisi olan savunma oyuncusu Maicon'a Portekiz'den iki teklif geldiği iddia edildi. Brezilyalı futbolcu için Sportif Lizbon ve Braga'nın sözlü olarak teklif yaptığı önümüzdeki günlerde yazılı olarak resmi tekliflerini kulübe iletmeleri bekleniyor. Galatasaray Yönetimi'nin Terim'in takımda düşünmediği Maicon'u gözden çıkardığı öğrenildi. (Takvim)



