Onyekuru parlıyor – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    Onyekuru parlıyor

    Onyekuru parlıyor

    Hazırlık maçlarında Everton'dan yeni ise hücumdaki verimliliği dikkat çekti.

    Hazırlık maçlarında Everton'dan yeni ise hücumdaki verimliliği dikkat çekti. AEK maçında biri frikikten attığı 2 golle Maicon da golcüler arasına girdi. Ayrıca Eren, , Muğdat Çelik, Younes ve Martin Linnes de birer kez rakip fileleri havalandırdı.

    1. 2.8.2018
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