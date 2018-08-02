Onyekuru parlıyor

Hazırlık maçlarında Everton'dan yeni transfer Henry Onyekuru ise hücumdaki verimliliği dikkat çekti. AEK maçında biri frikikten attığı 2 golle Maicon da golcüler arasına girdi. Ayrıca Eren, Sinan Gümüş, Muğdat Çelik, Younes Belhanda ve Martin Linnes de birer kez rakip fileleri havalandırdı.