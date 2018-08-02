Onyekuru parlıyor
Hazırlık maçlarında Everton'dan yeni transfer Henry Onyekuru ise hücumdaki verimliliği dikkat çekti.
Hazırlık maçlarında Everton'dan yeni transfer Henry Onyekuru ise hücumdaki verimliliği dikkat çekti. AEK maçında biri frikikten attığı 2 golle Maicon da golcüler arasına girdi. Ayrıca Eren, Sinan Gümüş, Muğdat Çelik, Younes Belhanda ve Martin Linnes de birer kez rakip fileleri havalandırdı.
- 2.8.2018
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Toplam 2
Yorum
mido alsın ozanı yanında bonus olarak ismaili verin
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CELAL KARAGUMRUK GOMUMU BULDU NE IS
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Toplam 1
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CELAL SEN O TOLGA DAN LIGE BASLADI KIM IYI KIM KOU HEP BERABER IZLEYELIM SENLIKKKKK VAR
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