Ndiaye transferinde son dakika! Everton...
Galatasaray'ın orta sahaya kazandırmak istediği Stoke City'li Badou Ndiaye ile ilgili İngiltere'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sky Sports'un haberine göre teknik direktörlüğe Marco Silva'yı getiren Everton Ndiaye transferinde öne geçti
Badou Ndiaye'yi geçen sezon devre arasında 16 milyon euro'ya Premier Lig'e satan sarı-kırmızılılar, Stoke City'nin küme düşmesiyle Senegalli oyuncuyu kiralık olarak kadroya kazandırmak için girişimlere başlamıştı.
Ndiaye transferinde sarı-kırmızılılar Premier Lig'de transfer tahtasının kapanacağı 9 Ağustos'tan sonrasına odaklanırken Sky Sports'tan flaş bir haber gündeme geldi.
Everton'un Ndiaye için devreye girdiği ve mavilerin bu transferi takas yoluyla bitirmeye yakın olan taraf olduğu belirtildi.
WİLLİAMS NDİAYE TAKASI
Stoper arayışında olan Stoke menajeri Gary Yowett'e Ndiaye karşılığında Ashley Williams'I öneren Everton'un kırmızı beyazlılarla ön anlaşma sağladığı belirtildi.
Haberde ayrıca Ndiaye Ashley Williams takasının 9 Ağustos'tan önce gerçekleşeceği belirtildi.
- 1.8.2018 22:03
- Güncelleme: 2.8.2018 01:51
-
Fenerbahçe'den Akbaba operasyonu
Toplam 2
Yorum
mido alsın ozanı yanında bonus olarak ismaili verin
-
Erkan Zengin, Fatih Karagümrük'te
Toplam 1
Yorum
CELAL KARAGUMRUK GOMUMU BULDU NE IS
-
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Harun Tekin, Tolga Zengin ve Ali Koç hakkında açıklamalarda bulundu
Toplam 1
Yorum
CELAL SEN O TOLGA DAN LIGE BASLADI KIM IYI KIM KOU HEP BERABER IZLEYELIM SENLIKKKKK VAR
Ndiaye transferinde son dakika! Everton... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.