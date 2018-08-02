Ndiaye transferinde son dakika! Everton...

Badou Ndiaye'yi geçen sezon devre arasında 16 milyon euro'ya Premier Lig'e satan sarı-kırmızılılar, Stoke City'nin küme düşmesiyle Senegalli oyuncuyu kiralık olarak kadroya kazandırmak için girişimlere başlamıştı.

Ndiaye transferinde sarı-kırmızılılar Premier Lig'de transfer tahtasının kapanacağı 9 Ağustos'tan sonrasına odaklanırken Sky Sports'tan flaş bir haber gündeme geldi.

Everton'un Ndiaye için devreye girdiği ve mavilerin bu transferi takas yoluyla bitirmeye yakın olan taraf olduğu belirtildi.

WİLLİAMS NDİAYE TAKASI

Stoper arayışında olan Stoke menajeri Gary Yowett'e Ndiaye karşılığında Ashley Williams'I öneren Everton'un kırmızı beyazlılarla ön anlaşma sağladığı belirtildi.

Haberde ayrıca Ndiaye Ashley Williams takasının 9 Ağustos'tan önce gerçekleşeceği belirtildi.



