Muslera kaleye
Uruguay formasıyla Dünya Kupası'nda boy gösteren Fernando Muslera, önceki gün İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçmişti.
Uruguay formasıyla Dünya Kupası'nda boy gösteren Fernando Muslera, önceki gün İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçmişti. Hazırlık maçlarında Muslera'nın yerini İsmail Çipe doldurmuştu. Muslera'nın fizik-kondisyon durumunun iyi olduğu ve Akhisar maçına ilk 11'de başlayabileceği öğrenildi. Son karar teknik direktör Fatih Terim'in olacak.
- 2.8.2018
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Fenerbahçe'den Akbaba operasyonu
Toplam 2
Yorum
mido alsın ozanı yanında bonus olarak ismaili verin
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Erkan Zengin, Fatih Karagümrük'te
Toplam 1
Yorum
CELAL KARAGUMRUK GOMUMU BULDU NE IS
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Harun Tekin, Tolga Zengin ve Ali Koç hakkında açıklamalarda bulundu
Toplam 1
Yorum
CELAL SEN O TOLGA DAN LIGE BASLADI KIM IYI KIM KOU HEP BERABER IZLEYELIM SENLIKKKKK VAR
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