Muslera kaleye – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    Muslera kaleye

    Muslera kaleye

    Uruguay formasıyla 'nda boy gösteren , önceki gün 'a gelip sağlık kontrolünden geçmişti.

    Uruguay formasıyla 'nda boy gösteren , önceki gün 'a gelip sağlık kontrolünden geçmişti. Hazırlık maçlarında Muslera'nın yerini İsmail Çipe doldurmuştu. Muslera'nın fizik-kondisyon durumunun iyi olduğu ve Akhisar maçına ilk 11'de başlayabileceği öğrenildi. Son karar teknik direktör 'in olacak.

    1. 2.8.2018
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