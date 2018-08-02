İşte Garry Rodrigues'in yeni sezondaki forma numarası! – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    İşte 'in yeni sezondaki forma numarası!

    İşte Garry Rodrigues'in yeni sezondaki forma numarası!

    'ın yıldız futbolcusu , yeni sezonda giyeceği forma numarasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

    Rodrigues, yeni sezonda 'dan ayrılan 'den boşalan 7 numaralı formayı giyecek. Bu paylaşımın ardından sosyal medyada taraftalar Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen CR7 lakabını GR7 olarak değiştirdi. Rodrigues'in 7 numaralı formayı alması taraftarlardan büyük beğeni topladı.

    İşte o fotoğraf:

    1. 2.8.2018 19:57
    2. Güncelleme: 2.8.2018 20:03
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