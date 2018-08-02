Galatasaray'dan geleceğe bir yatırım daha
Galatasaray, 2000 doğumlu Mirza Cihan’ı transfer etti
Galatasaray, takıma direkt etki edecek transfer yapmaya çalışırken, bir yandan da gelecek sezonlarda takıma katkı vermeye aday olan genç futbolcuları kadrosuna katıyor. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Spor Toto 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep'ten Mirza Cihan'ı kadrosuna kattı. 26 Ekim 2000 doğumlu Mirza ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki orta saha, Galatasaray'ın U21 takımında forma giyecek.
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