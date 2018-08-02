Galatasaray'dan geleceğe bir yatırım daha – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    'dan geleceğe bir yatırım daha

    Galatasaray'dan geleceğe bir yatırım daha

    , 2000 doğumlu ’ı etti

    , takıma direkt etki edecek yapmaya çalışırken, bir yandan da gelecek sezonlarda takıma katkı vermeye aday olan genç futbolcuları kadrosuna katıyor. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep'ten 'ı kadrosuna kattı. 26 Ekim 2000 doğumlu Mirza ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki orta saha, Galatasaray'ın U21 takımında forma giyecek.

    1. 2.8.2018
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