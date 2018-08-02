Galatasaray, takıma direkt etki edecek transfer yapmaya çalışırken, bir yandan da gelecek sezonlarda takıma katkı vermeye aday olan genç futbolcuları kadrosuna katıyor. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Spor Toto 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep'ten Mirza Cihan'ı kadrosuna kattı. 26 Ekim 2000 doğumlu Mirza ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki orta saha, Galatasaray'ın U21 takımında forma giyecek.