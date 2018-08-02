Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Galatasaray, Almanya 3. Futbol Ligi ekibi Karlsruhe SC'nin 2000 doğumlu oyuncusu Malik Karaahmet'i renklerine bağladı. 18 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Genç oyunculara yönelik transfer girişimlerini hızlandıran Galatasaray; Ercan Şirin (2000), Mirza Cihan (2000), Emircan Seçgin (2002), Murat Şenel (2003) ve Ata Öztürk'ün (2003) ardından Almanya 3. Futbol Ligi takımlarından Karlsruhe SC'nin 18 yaşındaki oyuncusu Malik Karaahmet ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
İlk olarak Türkiye U17 Milli Takımı'nda dikkat çeken 2000 doğumlu oyuncu Alman ekibi Frankfurt altyapısında futbola başladı. Ardından Karlsruhe SC ekibine geçen Malik, Türkiye Milli Takımı ile U15, U16 ve U17 seviyelerinde mücadele etti.
Galatasaray, Malik için Alman ekibine herhangi bir bonservis bedeli ödemedi.
Malik Karaahmet
- 2.8.2018 08:49
- Güncelleme: 2.8.2018 09:50
-
Phillip Cocu'dan Benfica yorumu
Toplam 2
Yorum
mehmet birisi Dirara futbolun geri pastan ibaret olmadığını anlatmalı.Somebody should tell Dirar football does not consist of only back side passes
-
Andre Ayew ilk 11'de!
Toplam 2
Yorum
fener fenerbahçe bu kadro ile benfca maçına çıksın. en az 5 tane yer. fernandoa bu takımdan niye yollanır anlamak mumkun değil, golcu yok.
-
Phillip Cocu'dan Benfica yorumu
Toplam 2
Yorum
karado barış hiçte acami gibi gözükmedi.ayev iyi iş çıkaracak.birde santaforumuz olsa.
Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.