Geleceğin golcüsü Galatasaray'da: Malik Karaahmet
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    'da geleceğe yatırım:

    Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet

    , 3. Ligi ekibi Karlsruhe SC'nin 2000 doğumlu oyuncusu 'i renklerine bağladı. 18 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Genç oyunculara yönelik transfer girişimlerini hızlandıran ; Ercan Şirin (2000), Mirza Cihan (2000), Emircan Seçgin (2002), Murat Şenel (2003) ve Ata Öztürk'ün (2003) ardından 3. Ligi takımlarından Karlsruhe SC'nin 18 yaşındaki oyuncusu ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

    İlk olarak U17 'nda dikkat çeken 2000 doğumlu oyuncu Alman ekibi Frankfurt altyapısında futbola başladı. Ardından Karlsruhe SC ekibine geçen Malik, Türkiye Milli Takımı ile U15, U16 ve U17 seviyelerinde mücadele etti.

    Galatasaray, Malik için Alman ekibine herhangi bir bonservis bedeli ödemedi.

    Malik Karaahmet
    Malik Karaahmet

    1. 2.8.2018 08:49
    2. Güncelleme: 2.8.2018 09:50
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