Bafetimbi Gomis: "Bu ülkede olduğum her gün için çok mutluyum"
Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.
- 2.8.2018 14:58
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Fenerbahçe Benfica mesaisine başladı
Toplam 2
Yorum
mco İyi hoş transfer yazıyorlar, Tamam yapsın fener transferi peki kadroya yazabilecek mi? o soruyu sormuyorlar.
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Terim’ın yeni prensi Yunus Akgün
Toplam 4
Yorum
Gslı Yunus u izledim hiç fena değildi evladımız..Allahın yabancılarına tonla para vereceğimize bu çocuklarımıza yatırım yapalım..
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Terim’ın yeni prensi Yunus Akgün
Toplam 4
Yorum
kadirçeviç mesela okan buruk ve arda daha ilk maçlarında belli ediyorlardı kendilerini, öyle parlak bir futbol göremedik henüz inşallah çok çalışırlar
Bafetimbi Gomis: "Bu ülkede olduğum her gün için çok mutluyum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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