Bafetimbi Gomis: "Bu ülkede olduğum her gün için çok mutluyum"
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    Bafetimbi : "Bu ülkede olduğum her gün için çok mutluyum"

    Bafetimbi <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a>: "Bu ülkede olduğum her gün için çok mutluyum"

    'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi , hesabından yaptığı açıklamada, 'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

    Geçtiğimiz sezon 'de gol kralı olan 'ın Fransız yıldızı Bafetimbi 'in yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarındaki performansı çok eleştirilmiş hatta takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti. , hesabından yaptığı paylaşımda 'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Fransız golcü Türk bayrağı simgesini koyarak yaptığı paylaşımda, "Bu ülkede olduğum her gün için çok mutluyum" notunu ekledi.
    1. 2.8.2018 14:58
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