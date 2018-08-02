Badou Ndiaye Everton’la el sıkıştı

Premier Lig'de transferin kapanmasına kısa bir süre kala hamleler arka arkaya gelmeye başlarken, Everton, NDiaye için görüşmelere başladı. Marco Silva'nın transfer edilmesini istedidği NDiaye için Stoke City'den satın alma opsiyonlu kiralamak isteyen Everton, Senegalli oyuncu ile de prensip anlaşmasına vardı.