Badou Ndiaye Everton’la el sıkıştı – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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HEPSİ
    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    Badou Ndiaye Everton’la el sıkıştı

    Badou Ndiaye Everton’la el sıkıştı

    'de transferin kapanmasına kısa bir süre kala hamleler arka arkaya gelmeye başlarken, Everton, NDiaye için görüşmelere başladı.

    'de transferin kapanmasına kısa bir süre kala hamleler arka arkaya gelmeye başlarken, Everton, NDiaye için görüşmelere başladı. Marco Silva'nın edilmesini istedidği NDiaye için 'den satın alma opsiyonlu kiralamak isteyen Everton, Senegalli oyuncu ile de prensip anlaşmasına vardı.

    1. 2.8.2018
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