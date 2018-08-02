Badou Ndiaye Everton’la el sıkıştı
Premier Lig'de transferin kapanmasına kısa bir süre kala hamleler arka arkaya gelmeye başlarken, Everton, NDiaye için görüşmelere başladı.
Premier Lig'de transferin kapanmasına kısa bir süre kala hamleler arka arkaya gelmeye başlarken, Everton, NDiaye için görüşmelere başladı. Marco Silva'nın transfer edilmesini istedidği NDiaye için Stoke City'den satın alma opsiyonlu kiralamak isteyen Everton, Senegalli oyuncu ile de prensip anlaşmasına vardı.
- 2.8.2018
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mido alsın ozanı yanında bonus olarak ismaili verin
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CELAL KARAGUMRUK GOMUMU BULDU NE IS
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Toplam 1
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CELAL SEN O TOLGA DAN LIGE BASLADI KIM IYI KIM KOU HEP BERABER IZLEYELIM SENLIKKKKK VAR
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