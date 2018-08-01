Son aday Gignac – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Son aday

    Son aday Gignac
    'ın forvet adayları arasına Tigres'te oynayan da eklendi. Milan'ın Falcao'yu istediği ve 'nun da gündemine Gignac'ı aldığı ancak bu transferde Türk takımlarının da devrede olduğu belirtildi. France Football, "Galatasaray ve , Monaco'ya rakip olacak" diye yazdı.
    1. 1.8.2018
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