Ndiaye transferinde son dakika! Everton... – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Ndiaye transferinde son dakika! Everton...

    Ndiaye transferinde son dakika! Everton...

    'ın orta sahaya kazandırmak istediği 'li Badou Ndiaye ile ilgili 'de sıcak bir gelişme yaşandı. 'un haberine göre teknik direktörlüğe Marco Silva'yı getiren Everton Ndiaye transferinde öne geçti

    Badou Ndiaye'yi geçen sezon devre arasında 16 milyon euro'ya 'e satan sarı-kırmızılılar, 'nin küme düşmesiyle Senegalli oyuncuyu kiralık olarak kadroya kazandırmak için girişimlere başlamıştı.

    Ndiaye transferinde sarı-kırmızılılar 'de transfer tahtasının kapanacağı 9 Ağustos'tan sonrasına odaklanırken 'tan flaş bir haber gündeme geldi.

    Everton'un Ndiaye için devreye girdiği ve mavilerin bu transferi takas yoluyla bitirmeye yakın olan taraf olduğu belirtildi.

    WİLLİAMS NDİAYE TAKASI
    Stoper arayışında olan Stoke menajeri Gary Yowett'e Ndiaye karşılığında Ashley Williams'I öneren Everton'un kırmızı beyazlılarla ön anlaşma sağladığı belirtildi.

    Haberde ayrıca Ndiaye Ashley Williams takasının 9 Ağustos'tan önce gerçekleşeceği belirtildi.

    1. 1.8.2018 22:03
    2. Güncelleme: 1.8.2018 22:26
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