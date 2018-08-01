Muslera turp gibi – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Muslera turp gibi

    Muslera turp gibi
    G.SARAY'IN Uruguaylı file bekçisi , 'a geldi. 'nda boy gösterdiği için kampa geç katılan 32 yaşındaki kaleci, sağlık kontrolünden geçti. Muslera 5 Ağustos'ta Akhisarspor ile oynanacak Süper Kupa finalinde sahada olabilecek.
    1. 1.8.2018
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