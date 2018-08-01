Kupa finali Çakır’ın oldu – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Kupa finali Çakır’ın oldu

    Kupa finali Çakır’ın oldu
    SÜPER Lig şampiyonu G.Saray ile kazananı Akhisar arasında 5 Ağustos'ta 'da oynanacak finalinin hakemi belli oldu. 'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda başarılı bir turnuva çıkaran Cüneyt Çakır, final maçına atandı.
    1. 1.8.2018
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