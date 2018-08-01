Başkent Atina'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan hazırlık maçına sarı-kırmızılı ekip, İsmail Çipe, Nagatomo, Maicon, Serdar Aziz, Carole, Selçuk İnan, Fernando, Onyekuru, Belhanda, Rodrigues ve Gomis ilk onbiriyle başladı.

Galatasaray, karşılaşmanın 22. dakikasında öne geçti. Sol taraftan kazanılan serbest atışta Selçuk'un ceza alanına ortaladığı topu arka direkte Maicon tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Yunan temsilcisi 34. dakikada beraberliği sağladı. Sağ taraftan ceza alanına giren Viktor Klonaridis'in pasında topla buluşan Marko Livaja'nın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci İsmail'in solundan ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Ev sahibi takım, 51. dakikada 2-1 öne geçti. Galatasaray ceza alanında Maicon'un uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Andre Simoes, pasını Tasos Bakasetas'a aktardı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti.

Bu golden 5 dakika sonra AEK farkı ikiye çıkardı. Ceza yayının hemen önünde kazanılan serbest atışta topun başına geçen Petros Mantalos'un şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

67. dakikada kazanılan serbest atışta topun başına geçen Maicon, meşin yuvarlağı barajın üstünden filelere gönderdi ve farkı bire indirdi: 3-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve AEK karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Galatasaray'da karşılaşmanın ikinci yarısının başında Feghouli, Ahmet Çalık ve Sinan Gümüş oyuna girerken, ilerleyen dakikalarda Yunus Akgün, Muğdat Çelik, Celil Yüksel, Abdussamed Karnuçu, Doğan Can Davas ve Ali Yavuz Kol süre buldu.

HAZIRLIK MAÇLARI TAMAMLANDI

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı maçlarda İsviçre'nin Wil 1900 takımını 1-0 yenerken, Hollanda temsilcisi PSV'ye 3-1, İspanya ekibi Valencia'ya ise 2-1 mağlup oldu. TFF 2. Lig takımı Sakaryaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, deplasmanda Tunus temsilcisi Club Africain'i 1-0 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, AEK müsabakasıyla sezon öncesi hazırlık maçlarını tamamladı. Galatasaray, yeni sezonda ilk resmi maçını 5 Ağustos Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, TFF Süper Kupa mücadelesinde Akhisarspor ile yapacak. Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında ise 10 Ağustos Cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.