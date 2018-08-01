Galatasaray, 2000 doğumlu Mirza Cihan'ı transfer etti
Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep FK'de forma giyen 2000 doğumlu Mirza Cihan ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
18 yaşındaki futbolcu Gaziantep ekibi ile geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de 1 müsabakaya çıktı.
- 1.8.2018 13:57
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Toplam 7
Yorum
fblim72 hersene aynı az süre kalır yine tecrübeli bikac oyuncu almayız kim tasıyacak bu tkmı sahadastoper solbek lideroyuncu golcü yok
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Toplam 5
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gsli haha ne guldum la
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