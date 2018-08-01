Galatasaray, 2000 doğumlu Mirza Cihan'ı transfer etti
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    , 2000 doğumlu etti

    Galatasaray, 2000 doğumlu Mirza Cihan'ı transfer etti

    , 1. Lig ekiplerinden Gazişehir FK'de forma giyen 2000 doğumlu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

    , takıma direkt etki edecek yapmaya çalışırken, bir yandan da gelecek sezonlarda takıma katkı vermeye aday olan genç futbolcuları kadrosuna katıyor. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda 1. Lig takımlarından Gazişehir FK profesyonel futbolcusu 'ı kadrosuna kattı. 26 Ekim 2000 doğumlu Mirza ile ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
    18 yaşındaki futbolcu Gaziantep ekibi ile geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de 1 müsabakaya çıktı.
    1. 1.8.2018 13:57
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