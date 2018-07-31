Galatasaray'dan Yunanistan'a destek mesajı – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    'dan 'a destek mesajı

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'dan <a href="/index/yunanistan?id=87347638-6bb0-4421-b50d-21c8e1866d18" class="" rel="tag">Yunanistan</a>'a destek mesajı

    Sarı-kırmızılılar 20.00'de başlayan son hazırlık maçında Atina’da ile karşı karşıya geliyor.

    'da futbolcular ve teknik heyet, maçı öncesi ısınmaya "Geçmiş olsun Komşu" yazılı tişörtlerle çıktı.





    1. 31.7.2018 20:00
    2. Güncelleme: 31.7.2018 21:29
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