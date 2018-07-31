Galatasaray'dan Yunanistan'a destek mesajı
Sarı-kırmızılılar 20.00'de başlayan son hazırlık maçında Atina’da AEK ile karşı karşıya geliyor.
- 31.7.2018 20:00
- Güncelleme: 31.7.2018 21:29
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Yasin Öztekin: "İnşallah Galatasaray'a gol atarım"
Toplam 2
Yorum
oezel Sen 70-80 gol yiyen takımlara atamadın, GS'a nasıl atacaksın? Ağzını açıp konuştuğun zaman mutlaka açık veriyorsun. Çok mutluyuz gittin diyt
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Yasin Öztekin: "İnşallah Galatasaray'a gol atarım"
Toplam 2
Yorum
Yasin Bırakın, Küçük Enişteyi!..
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Ozan Tufan ikinci lige!
Toplam 3
Yorum
İsmail Ozan tufan geçen sene ilk yarı mükemmel oynadi onu Aykut ve m.topal harcadı. Ozan Eleştirilere kulak tıkayIP oyununu oynamayı tekrar canlanm
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