Terim: Ozan Tufan'ı hiç istemedim!
Sakarya maçının ardından "3 büyükler birbirine futbolcu verebilmeli" sözleri Ozan Tufan'a yorulan Fatih Terim, bir açıklama daha yaptı.
- 28.7.2018
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
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"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
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mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
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