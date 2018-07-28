Terim: Ozan Tufan'ı hiç istemedim! – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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HEPSİ
    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Terim: 'ı hiç istemedim!

    Terim: Ozan Tufan'ı hiç istemedim!

    maçının ardından "3 büyükler birbirine futbolcu verebilmeli" sözleri 'a yorulan , bir açıklama daha yaptı.

    Sözlerinin derinliklerine iyi bakılması gerektiğini belirten Terim, "Ben derin bir şey söyledim. Yerli ve yabancı bütün oyuncuları kastettim. Bir takımın kendinde düşünmediği her oyuncuyu kastettim. Ozan Tufan'a bağladılar işi. Ama ben Ozan Tufan'ı hiç istemedim" dedi.
    1. 28.7.2018
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