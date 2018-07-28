Sakarya maçının ardından "3 büyükler birbirine futbolcu verebilmeli" sözleri Ozan Tufan'a yorulan Fatih Terim, bir açıklama daha yaptı.

Sözlerinin derinliklerine iyi bakılması gerektiğini belirten Terim, "Ben derin bir şey söyledim. Yerli ve yabancı bütün oyuncuları kastettim. Bir takımın kendinde düşünmediği her oyuncuyu kastettim. Ozan Tufan'a bağladılar işi. Ama ben Ozan Tufan'ı hiç istemedim" dedi.