Nagatomo neşe kattı
Dünya Kupası'nda Japonya formasıyla boy gösteren Yuto Nagatomo'nun takıma katılmasıyla birlikte eksikler azalıyor.
Dünya Kupası'nda Japonya formasıyla boy gösteren Yuto Nagatomo'nun takıma katılmasıyla birlikte eksikler azalıyor. Fatih Terim de tecrübeli ismin dönüşüne bir hayli sevindi. Nagatomo, 'kankası' Sinan Gümüş ile hasret giderirken pozitif kişiliğiyle takımın neşesini hemen artırdı.
Kaleye 17'lik eldiven
- 28.7.2018
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
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"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
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