Nagatomo neşe kattı – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Nagatomo neşe kattı

    Nagatomo neşe kattı

    'nda formasıyla boy gösteren 'nun takıma katılmasıyla birlikte eksikler azalıyor.

    'nda formasıyla boy gösteren 'nun takıma katılmasıyla birlikte eksikler azalıyor. de tecrübeli ismin dönüşüne bir hayli sevindi. Nagatomo, 'kankası' ile hasret giderirken pozitif kişiliğiyle takımın neşesini hemen artırdı.
    Kaleye 17'lik eldiven

    1. 28.7.2018
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