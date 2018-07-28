Jason Denayer'den Galatasaray paylaşımı: "Kim sabırlı olursa Tanrı ona güç verir"
Galatasaray'ın Manchester City'den kiralamak istediği Jason Denayer, sosyal medya hesabından çarpıcı paylaşımlar yaptı.
Galatasaray'da geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Jason Denayer, sosyal medya hesabından Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıracak paylaşımlar yaptı.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü Jason Denayer, ilk paylaşımında, "Kim sabırlı olursa, Tanrı ona güç verir." ifadelerini kullandı.
Belçikalı stoper daha sonra ise yine sosyal medya hesabından aslan fotoğrafı paylaştı.
İşte Jason Denayer'in paylaşımı;
- 28.7.2018 09:26
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Altınordulu Ali Mert'e Fenerbahçe jesti
Toplam 1
Yorum
kalpler beraber fener altınordu büyük dost..her zaman.
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 5
Yorum
kel göründü şakşakçı eski divan kurulu üyeleri bu mali tablonun sorumlularıdır. şimdi kafalarını kuma gömsünler.
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Her sey icin anket yapilan bir ülkede, eski ve yeni baskana olan inanma ve itimat konularinda niye bir anket yapilmaz ki ?
Jason Denayer'den Galatasaray paylaşımı: "Kim sabırlı olursa Tanrı ona güç verir" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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