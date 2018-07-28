Jason Denayer'den Galatasaray paylaşımı: "Kim sabırlı olursa Tanrı ona güç verir" – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Temmuz 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    Jason Denayer'den Galatasaray paylaşımı: "Kim sabırlı olursa Tanrı ona güç verir"

    Jason Denayer'den Galatasaray paylaşımı: "Kim sabırlı olursa Tanrı ona güç verir"

    Galatasaray'ın Manchester City'den kiralamak istediği Jason Denayer, hesabından çarpıcı paylaşımlar yaptı.

    Galatasaray'da geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Jason Denayer, hesabından Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıracak paylaşımlar yaptı.

    Galatasaray'ın kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü Jason Denayer, ilk paylaşımında, "Kim sabırlı olursa, Tanrı ona güç verir." ifadelerini kullandı.

    Belçikalı stoper daha sonra ise yine sosyal medya hesabından aslan fotoğrafı paylaştı.

    İşte Jason Denayer'in paylaşımı;

    Denayer

    1. 28.7.2018 09:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Jason Denayer'den Galatasaray paylaşımı: "Kim sabırlı olursa Tanrı ona güç verir" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN