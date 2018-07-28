Galatasaray'da Ali Sami Yen anılacak
Galatasaray Kulübünün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen, vefatının 67. yıl dönümünde yarın mezarı başında anılacak.
Galatasaray Kulübünün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen, vefatının 67. yıl dönümünde yarın mezarı başında anılacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenecek anma töreni saat 11.00'de başlayacak.
- 28.7.2018 09:58
-
Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
-
Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
-
"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
Galatasaray'da Ali Sami Yen anılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.