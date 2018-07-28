Galatasaray'da Ali Sami Yen anılacak – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    'da anılacak

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da <a href="/index/ali-sami-yen?id=39f6d988-0b47-4e6c-a2ee-bd12e57fcd34" class="" rel="tag">Ali Sami Yen</a> anılacak

    Kulübünün kurucusu ve ilk başkanı , vefatının 67. yıl dönümünde yarın mezarı başında anılacak.

    Kulübünün kurucusu ve ilk başkanı , vefatının 67. yıl dönümünde yarın mezarı başında anılacak.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 'in 'ndaki kabri başında düzenlenecek anma töreni saat 11.00'de başlayacak.

    1. 28.7.2018 09:58
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