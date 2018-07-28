Galatasaray ile Gomis arasında buzlar eriyor!
Zam krizi nedeniyle Sakarya’ya götürülmeyen 32 yaşındaki forvet ile buzlar erimeye başladı. Fatih Terim, Gomis’i Club Africain maçı kadrosuna dahil etti
Galatasaray'da yaklaşık 2 haftadır süren Bafetimbi Gomis krizinde belli bir yumuşama sağlandı. Yıllık 3 milyon 350 bin euro kazanan Fransız forvet, sarıkırmızılı kulüpten zam istemişti. Menajerlerinin de aklını çelmesiyle kamp dönemlerini bir hayli mutsuz geçiren Gomis'in durumu camianın canını bir hayli sıkıyordu. Maçlarda önünden geçen toplara dahi hareket etmeyen 32 yaşındaki forvet Sakaryaspor maçı kadrosuna alınmamıştı. İpler kopma noktasına doğru gidiyordu.
İLİŞKİLER NORMALE DÖNÜYOR
Cimbom ile Gomis arasındaki bağlar her geçen gün zayıflarken, Fransız forvetin zam resti de yönetim tarafından görülmüş ve gerekirse yolların ayrılabileceği mesajı verilmişti. Dün yaşanan bir gelişme ise buzların yavaş yavaş erimeye başladığını gösterdi. Fatih Terim, 29 golle krallık tacını takan tecrübeli forveti Club Africain maçı kadrosuna dahil etti. Camia rahatlarken, Gomis'in bir an önce eski güler yüzlü haline dönmesi bekleniyor.
BAFETİMBİ Gomis ile yaşanan krize teknik direktör Fatih Terim'in el attığı öğrenildi. İmparator'un Fransız golcü ile bire bir görüşme gerçekleştirerek "Kendini hemen toparla ve kafanı tamamen futbola ver" dediği öğrenildi.
'İSTESEM ÇİN'E GİDERDİM'
Bu süreçte sessizliğini bozmayan Bafetimbi Gomis hakkında Le Figaro Gazetesi'nden Emmanuel Quintin'den bir iddia geldi. Quintin'in haberine göre Gomis "Beni paragöz biri olarak gösteriyorlar. Öyle olsa geçen haziran ayında Çin'e transfer olurdum. Burada kazandığımın da iki katını kazanırdım. Oysa ben kalıp Galatasaray için mücadele etmeyi seçtim. Bu kararımdan da hiç pişman olmadım. Hedefim bu sezon hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde gollerime devam etmek" ifadelerini kullandı.
- 28.7.2018
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