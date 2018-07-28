Galatasaray, Club Africain maçı öncesi idman yaptı – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    , maçı öncesi idman yaptı

    Galatasaray, Club Africain maçı öncesi idman yaptı

    , yeni sezon çalışmaları kapsamında Tunus temsilcisi ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi sabah idman yaptı.

    Sarı-kırmızılılar mücadelenin yapılacağı Rades Olimpiyat Stadı'nda teknik direktör yönetimindeki antrenmana stabilizasyon hareketleriyle başladı. Dinamik ısınma ve beşe iki dar alan oyunuyla idmana devam edildi. Sonraki bölümde sınırlı alanda kontrol pas ve tek pas dar alan oyunları oynandı.


    Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.


    ile arasındaki karşılaşma bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak.


    1. 28.7.2018 12:34
    2. Güncelleme: 28.7.2018 12:47
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