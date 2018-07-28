Cimbom’a ‘VAR’ için eğitim verildi

Bu sezondan itibaren Süper Lig'de de uygulamaya geçecek VAR sisteminin tanıtım toplantıları sürüyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz, sarı- kırmızılı kulübün kampına gelerek kapsamlı bir sunum yaptı. Eğitimde VAR'ın felsefesi, kullanım alanları, sistemin nasıl çalıştığı anlatıldı.