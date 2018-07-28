Cimbom’a ‘VAR’ için eğitim verildi – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Cimbom’a ‘VAR’ için eğitim verildi

    Cimbom’a ‘VAR’ için eğitim verildi

    Bu sezondan itibaren 'de de uygulamaya geçecek VAR sisteminin tanıtım toplantıları sürüyor.

    Bu sezondan itibaren 'de de uygulamaya geçecek VAR sisteminin tanıtım toplantıları sürüyor. Başkanı ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz, sarı- kırmızılı kulübün kampına gelerek kapsamlı bir sunum yaptı. Eğitimde VAR'ın felsefesi, kullanım alanları, sistemin nasıl çalıştığı anlatıldı.

    1. 28.7.2018
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