Cimbom’a ‘VAR’ için eğitim verildi
Bu sezondan itibaren Süper Lig'de de uygulamaya geçecek VAR sisteminin tanıtım toplantıları sürüyor.
Bu sezondan itibaren Süper Lig'de de uygulamaya geçecek VAR sisteminin tanıtım toplantıları sürüyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz, sarı- kırmızılı kulübün kampına gelerek kapsamlı bir sunum yaptı. Eğitimde VAR'ın felsefesi, kullanım alanları, sistemin nasıl çalıştığı anlatıldı.
- 28.7.2018
-
Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
-
Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
-
"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
Cimbom’a ‘VAR’ için eğitim verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.