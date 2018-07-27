Tunus yolcusu kalmasın! – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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HEPSİ
    27 Temmuz 2018, Cuma
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    yolcusu kalmasın!

    Tunus yolcusu kalmasın!
    SEZON hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bugün 'a hareket edecek. Sarı-kırmızılılar, burada Club Africain ile bir hazırlık maçı oynayacak. Cimbom, Rades Olimpiyat Stadı'nda yarın 22.00'de oynayacağı karşılaşmanın ardından da Yunanistan'a geçecek
    1. 27.7.2018
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