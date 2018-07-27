G.SARAY Yönetimi'ndeki görevinden istifa eden Murat Ece, hakkındaki iddialarla ilgili net konuştu: "Yönetimde yaşanan sorunlar nedeniyle görevimden ayrıldığım doğru değildir. İstifamın sebebi, sadece kişisel sebeplerden olup, başka gerekçesi bulunmamaktadır."