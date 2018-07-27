Murat Ece’den iddialara yanıt – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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HEPSİ
    27 Temmuz 2018, Cuma
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    ’den iddialara yanıt

    Murat Ece’den iddialara yanıt
    G.SARAY Yönetimi'ndeki görevinden istifa eden Murat Ece, hakkındaki iddialarla ilgili net konuştu: "Yönetimde yaşanan sorunlar nedeniyle görevimden ayrıldığım doğru değildir. İstifamın sebebi, sadece kişisel sebeplerden olup, başka gerekçesi bulunmamaktadır."
    1. 27.7.2018
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