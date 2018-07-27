Mariano’dan kötü haber – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    Mariano’dan kötü haber

    Mariano’dan kötü haber

    Aslan’ın Brezilyalı yıldızı, sakatlığı nedeniyle ve ligin ilk iki haftasındaki maçlarda forma giyemeyecek

    GEÇTİĞİMİZ sezonun istikrarlı isimlerinden Mariano, 2018-19 öncesi nazara geldi. G.Saray'ın yeni sezon öncesi kampında sakatlanan Brezilyalı futbolcunun, Akhisarspor ile oynanacak maçı ile ligin ilk iki haftasında forma giyemeyeceği öğrenildi. Kas içinde ödem ve kanama tespit edilen 32 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon iki kez aynı sakatlığı yaşamıştı.
    1. 27.7.2018
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