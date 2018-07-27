İsmail Çipe’ye büyük şans – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    ’ye büyük şans

    İsmail Çipe’ye büyük şans
    ile oynanan hazırlık maçında göz dolduran kaleci , G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınacak. Hazırlık kampının da öne çıkan isimlerinden olan 23 yaşındaki file bekçisi, Aslan'ın 21 kişilik Devler Ligi kadrosunda altyapıdan yetişen tek isim olacak.
    1. 27.7.2018
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