G.Saray aşkı her yerde – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    G.Saray aşkı her yerde

    G.Saray aşkı her yerde
    ZONGULDAK'TA dünya evine giren çiftin Galatasaray aşkı nikah masasına da taşındı. Canan ve Sercan çifti, hayatlarının en mutlu gününde üzerlerindeki sarıkırmızılı formayla "Evet" dedi. Galatasaraylı çiftin şahitliğini ise Beşiktaş forması giyen arkadaşları yaptı.
    1. 27.7.2018
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