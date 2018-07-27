G.Saray aşkı her yerde

ZONGULDAK'TA dünya evine giren çiftin Galatasaray aşkı nikah masasına da taşındı. Canan ve Sercan çifti, hayatlarının en mutlu gününde üzerlerindeki sarıkırmızılı formayla "Evet" dedi. Galatasaraylı çiftin şahitliğini ise Beşiktaş forması giyen arkadaşları yaptı.