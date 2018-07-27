Galatasaray'ın Tunus ve Yunanistan kamp kadrosu belli oldu
Galatasaray'ın Tunus ve Yunanistan'da oynayacağı hazırlık maçlarında yer alacak futbolcular belli oldu.
Teknik Direktör Fatih Terim'in Tunus kampı için belirlediği isimler söyle:
Abdussamed Karnuçu, Ahmet Çalık, Ahmet Sivri, Ali Yavuz Kol, Bafetimbi Gomis, Berk Balaban, Boran Güngör, Celil Yüksel, Doğan Can Davas, Fernando Reges, Garry Rodrigues, Henry Onyekuru, İsmail Çipe, Lionel Carole, Maicon Roque, Martin Linnes, Muğdat Çelik, Ozan Kabak, Ryan Donk, Selçuk İnan, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo
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- 27.7.2018 14:03
- Güncelleme: 27.7.2018 17:45
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