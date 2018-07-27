Galatasaray'ın Tunus ve Yunanistan kamp kadrosu belli oldu
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    'ın Tunus ve Yunanistan kamp kadrosu belli oldu

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'ın Tunus ve Yunanistan kamp kadrosu belli oldu

    'ın Tunus ve Yunanistan'da oynayacağı hazırlık maçlarında yer alacak futbolcular belli oldu.

    , yeni sezon hazırlıkları kapsamında Tunus ve Yunanistan'da oynayacağı maçların kadrosunu açıklandı. Sarı-kırmızılılar, Tunus'taki hazırlık maçında Tunus Ligue 1 ekiplerinden Club Africain ile yarın TSİ 22.00'de karşılaşacak, 31 Temmuz Salı günü de AEK ile saat 20.00'de Atina Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.

    Teknik Direktör Fatih Terim'in Tunus kampı için belirlediği isimler söyle:

    Abdussamed Karnuçu, Ahmet Çalık, Ahmet Sivri, Ali Yavuz Kol, Bafetimbi Gomis, Berk Balaban, Boran Güngör, Celil Yüksel, Doğan Can Davas, Fernando Reges, Garry Rodrigues, Henry Onyekuru, İsmail Çipe, Lionel Carole, Maicon Roque, Martin Linnes, Muğdat Çelik, Ozan Kabak, Ryan Donk, Selçuk İnan, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo



    Galatasaray antrenmanı?
    1. 27.7.2018 14:03
    2. Güncelleme: 27.7.2018 17:45
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