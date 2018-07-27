Club Africain - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray Tunus ekibi Club Africain ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. peki Club Africain - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Club Africain - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Tunus'ta yarın oynanacak mücadele TSİ 22.00'de Rades Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Bu maçın ardından Yunanistan'a geçecek Aslan, 31 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Atina Olimpiyat Stadı'nda Yunan temsilcisi AEK ile özel maçta karşılaşacak. Karşılaşma Smart Sports ekranlarından yayınlanacak.
Galatasaray, İsviçre'deki hazırlık kampında Wil 1900'ı 1-0 mağlup ederken, PSV Eindhoven'a 3-1, Valencia'ya da 2-1 mağlup oldu. Daha sonra Türkiye'ye dönen sarı-kırmızılılar, Sakaryaspor ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçını 3-0 kazandı.
- 27.7.2018 13:00
- Güncelleme: 27.7.2018 14:51
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Dirar parayı reddetti
Toplam 6
Yorum
Abdel sen onu Van Persie ile mi karıştırdın ? imkanı ne verdeyse adam mücadele etti, ne zaman yattı?
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Lens nihayet kendine geldi
Toplam 5
Yorum
Hadi Lens Lens kendine geldi sözünün anlamı şu demek ki Beşiktaş Santrafor almayacak
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Fikret Orman'ı transfere bu sözler ikna etti: "Alalım, 15'e satarız"
Toplam 2
Yorum
Beşiktaş şaşırdı Beşiktaş Halde dükkan açmış kesmece Futbolcu satıyor Gel gel sende satan alma alan alır
Club Africain - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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