Club Africain - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    - maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Club Africain - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    hazırlıklarını sürdüren Tunus ekibi ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. peki saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    hazırlıklarını sürdüren , hazırlık maçları da maçları yapmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu kapsamda Tunus ekibi ile karşı karşıya gelecek.

    Club Africain - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?


    Tunus'ta yarın oynanacak mücadele TSİ 22.00'de Rades Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Bu maçın ardından 'a geçecek Aslan, 31 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Atina Olimpiyat Stadı'nda Yunan temsilcisi AEK ile özel maçta karşılaşacak. Karşılaşma Smart Sports ekranlarından yayınlanacak.

    Galatasaray, 'deki hazırlık kampında Wil 1900'ı 1-0 mağlup ederken, PSV Eindhoven'a 3-1, 'ya da 2-1 mağlup oldu. Daha sonra 'ye dönen sarı-kırmızılılar, Sakaryaspor ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçını 3-0 kazandı.
    1. 27.7.2018 13:00
    2. Güncelleme: 27.7.2018 14:51
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