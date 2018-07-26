St. Etienne başkanından Gomis'e sürpriz telefon – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    St. Etienne başkanından 'e sürpriz telefon

    St. Etienne başkanından Gomis'e sürpriz telefon

    'dan yeni sözleşme istediği kaydedilen Bafetimbi  ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Fransız yıldızın eski takımı St. Etienne'in, için devreye girdiği kaydedildi.

    Fransız basınında yer alan detaylara göre, St. Etienne Başkan Yardımcısı Roland Romeyer, tecrübeli oyuncuya telefon etti ve geri dönüş için kapılarının açık olduğunu söyledi.

    "BİR GÜN GERİ DÖNECEK"

    St. Etienne'de çok sevilen 'in 4 yıl önce ayrılığı sırasında başkan Bernard Caiazzo, oyuncunun bir gün geri döneceğini söylemişti.

    Caiazzo, o dönem yaptığı açıklamada, "Gomis geri dönecek, bu kesin. Ne zaman olacağı ona bağlı ancak bizi ilk 3 içine sokacak oyuncu olacağına eminim." ifadelerini kullanmıştı.

    ST. FORVET ARIYOR

    Forvet transferi yapmak isteyen Saint-Etienne'in listesinde, ile de ismi anılan Anderlecht'in Polonyalı oyuncusu Lukasz Teodorczyk de yer alıyor.

    St. Etienne'in, Gomis'in maaşını karşılamakta sorun yaşayabileceği ancak tecrübeli oyuncunun geri dönmek istemesi durumunda fedakarlık yapabilecekleri de kaydedildi.

    1. 26.7.2018 19:27
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