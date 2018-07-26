Valverde tarafından Barcelona'nın kamp kadrosuna dahil edilmeyen Yerry Mina için bu kez de Lyon'un devreye girdiği iddia edildi. Fransız RMC Sports, Lyon'un Kolombiyalı stoper için 30 milyon euro'yu gözden çıkardığını duyurdu. Terim, Mina'yı çok beğendiğini ve kadrosunda görmek istediğini açıklamıştı.

ÇOK KARARLILAR

FRANSIZ basınında yer alan haberlere göre, Barcelona'nın kapısını çalan Lyon'un Everton ve Manchester ile yarıştığı ifade edildi. Fransız ekibinin çok ısrarcı olduğu ve önerisini daha yukarı taşıyabileceği de ifade edildi.