Lyon devrede – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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HEPSİ
    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    devrede

    Lyon devrede

    Valverde tarafından 'nın kamp kadrosuna dahil edilmeyen Yerry Mina için bu kez de 'un devreye girdiği iddia edildi. Fransız RMC Sports, Lyon'un Kolombiyalı stoper için 30 milyon euro'yu gözden çıkardığını duyurdu. Terim, Mina'yı çok beğendiğini ve kadrosunda görmek istediğini açıklamıştı.

    ÇOK KARARLILAR
    FRANSIZ basınında yer alan haberlere göre, Barcelona'nın kapısını çalan Lyon'un Everton ve Manchester ile yarıştığı ifade edildi. Fransız ekibinin çok ısrarcı olduğu ve önerisini daha yukarı taşıyabileceği de ifade edildi.

    1. 26.7.2018
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