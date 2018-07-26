Gomis’e yol göründü – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    ’e yol göründü

    Gomis’e yol göründü

    Sürekli olarak ücretine zam talep eden golcü futbolcu ’in de gözünden düştü

    'da kalıp kalmayacağı merak edilen 'e yol göründü. Teknik direktör , ve Mariano'nun yanı sıra yıldız oyuncuyu da dünkü maçın kadrosuna almadı. Maç sonrası durumu sorulan Gomis ile ilgili olarak da Terim, "Gomis sakat. Yakında değişik haberlerimiz olabilir, bir şey yapıyorsak bilsinler ki bu Galatasaray'ın hayrı içindir, olması gerekendir. Paylaşılacak birçok şeyi paylaşıyoruz zaten" diyerek Gomis ile yolların ayrılabileceğinin sinyallerini verdi. Başkan ve yönetici Abdurrahim Albayrak'ın da Gomis'e gelecek ilk teklifte kendisini göndereceği öğrenildi. Terim, Sakaryaspor'a da gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür etti.
    1. 26.7.2018
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