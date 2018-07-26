Gomis’e yol göründü
Sürekli olarak ücretine zam talep eden golcü futbolcu Fatih Terim’in de gözünden düştü
Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak edilen Gomis'e yol göründü. Teknik direktör Fatih Terim, Tolga Ciğerci ve Mariano'nun yanı sıra yıldız oyuncuyu da dünkü maçın kadrosuna almadı. Maç sonrası durumu sorulan Gomis ile ilgili olarak da Terim, "Gomis sakat. Yakında değişik haberlerimiz olabilir, bir şey yapıyorsak bilsinler ki bu Galatasaray'ın hayrı içindir, olması gerekendir. Paylaşılacak birçok şeyi paylaşıyoruz zaten" diyerek Gomis ile yolların ayrılabileceğinin sinyallerini verdi. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetici Abdurrahim Albayrak'ın da Gomis'e gelecek ilk teklifte kendisini göndereceği öğrenildi. Terim, Sakaryaspor'a da gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür etti.
- 26.7.2018
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