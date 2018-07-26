Galatasaray'da Nagatomo takıma katıldı – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    'da Nagatomo takıma katıldı

    Galatasaray'da Nagatomo takıma katıldı

    hazırlıklarına 'da devam eden 'da, 'nda forma giyen Japon futbolcu takıma dahil oldu.

    hazırlıklarına 'da devam eden 'da, 'nda forma giyen Japon futbolcu takıma dahil oldu.

    Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına 'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Futbolcular, teknik direktör yönetiminde yenileme çalışması yaptı. Antrenman, açma germe ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    NAGATOMO TAKIMLA ÇALIŞTI
    ile Dünya Kupası'nda mücadele eden ve ardından tatile çıkan Yuto Nagatomo, bugünkü antrenmanda yer aldı. Öte yandan sakatlıkları devam eden Mariano ve 'un ise tedavilerine devam edildi.

    Sarı-Kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Club Africain ile oynayacağı hazırlık maçı için yarın saat 15.00'te özel bir uçuşla Tunus Cumhuriyeti'nin başkenti Tunus'a hareket edecek.

    1. 26.7.2018 20:24
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