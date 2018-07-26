Fernando’ya doğum günü – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    ’ya

    Fernando’ya doğum günü
    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren teknik heyeti, 'nun doğum gününü unutmadı. 31 yaşına basan Fernando için pasta kesildi. Brezilyalı futbolcu mumları üflerken yanında teknik direktör kaptan ve oyuncular da yanında hazır bulundu.
    1. 26.7.2018
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