Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray teknik heyeti, Fernando'nun doğum gününü unutmadı. 31 yaşına basan Fernando için pasta kesildi. Brezilyalı futbolcu mumları üflerken yanında teknik direktör Fatih Terim kaptan Selçuk İnan ve oyuncular da yanında hazır bulundu.
- 26.7.2018
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